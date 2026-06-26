На Ямале открыли сезон тихой охоты

Жители Ямала собирают полные корзины грибов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Грибники Ямало-Ненецкого автономного округа публикуют фотографии первых трофеев тихой охоты - в лесах появились грибы. Об этом сообщает «Ямал 1».

Первые грибы в этом году собрали жители Тарко-Сале - в корзинах подосиновики, подберезовики, белые грибы и лисички. Жители говорят, что из-за благоприятной погоды грибов много.

Отметим, что из-за дождливой погоды собирают грибы и жители Свердловской области. В этом году грибы появились в июне, то есть, на несколько недель раньше привычного времени.