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НовостиОбщество26 июня 2026 7:08

В МВД опровергли фейки о мародерстве в Кушве

Информация об «орудующих мародерах» в Кушве – фейк
Екатерина ГАПОН
В соцсетях запустили «утку» о якобы орудующих мародерах в Кушве

В соцсетях запустили «утку» о якобы орудующих мародерах в Кушве

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что информация об «орудующих мародерах» в Кушве – фейк. Ранее такая информация появилась в социальных сетях.

– Это откровенная провокация и самопиар на беде уральцев. Подобные «сенсации» вводят общественность и журналистов в заблуждение, а также могут служить поводом для панических настроений граждан и дискредитации органов власти, – подчеркнул Валерий Горелых.

Полковник также отметил, что улицы Кушвы круглосуточно патрулируют наряды полиции. С момента стихийного бедствия в территориальный ОВД не поступило ни одного заявления.

Валерий Горелых также призвал журналистов, блогеров и представителей масс-медиа перепроверять информацию у соответствующих ведомств перед публикацией.