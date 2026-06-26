В Екатеринбурге и Первоуральске откроют центры здорового долголетия

Медики делают ставку на активное долголетие уральцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Власти Свердловской области реализуют концепцию долголетия для жителей региона. В рамках этой концепции в 2026 году в Екатеринбурге и Первоуральске планируют открыть медицинские центра здорового долголетия. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на слова заместителя губернатора - министра здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Мероприятия в рамках концепции должны помочь увеличить ожидаемую продолжительность жизни уральцев с 72,2 лет до 81 года к 2036 году.

Отметим, что перед свердловской медициной стоят серьезные вызовы: растет уровень неинфекционных заболеваний. За шесть лет показатели по ним сильно выросли: гипертония - на 40%, ожирение - на 58%, болезни эндокринной системы - на 50%.

В связи с этим, растет количество уральцев, которые обследованы и взяты под диспансерное наблюдение, делается ставка на мотивацию жителей региона к здоровому образу жизни.