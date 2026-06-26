Число смертельных отравлений наркотиками на Среднем Урале снизилось на 10,6%

Работа по профилактике зависимостей продолжается и в 2026 году Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 26 июня 2026 года отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств. В связи с этим, региональная наркологическая служба подвела итоги работы за 2025 год.

Так, за прошедший год число смертельных отравлений наркотиками снизилось на 10,6%.

- Отмечено снижение числа смертельных отравлений наркотиками: 10,3 случая на 100 тысяч жителей региона в 2025 году против 11,5 случаев на 100 тысяч свердловчан в 2024 году, - рассказали в пресс-службе областного Минздрава.

Как рассказал главный нарколог Среднего Урала Антон Поддубный, в регионе уже более пяти лет работает программа раннего выявления зависимостей среди обучающихся. За это время врачи помогли пройти лечение 14 ребятам.

Сейчас продолжается работа по профилактике зависимостей. За первые пять месяцев 2026 года специалисты Областной наркологической больницы провели свыше 230 лекций и мероприятий, которые посетили больше 8,2 тысячи человек.