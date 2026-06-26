Последствия смерча в Кушве ликвидируют почти 500 человек

Ликвидация последствий смерча продолжается. Фото: МЧС России по Свердловской области

Последствия смерча, который прошел в Кушве 22 июня, ликвидируют 467 специалистов и 116 единиц техники. От МЧС в работе задействовано 70 сотрудников и 11 единиц спецтехники.

Гидрологическая обстановка стабилизируется: уровень воды в реке снижается, от подтоплений освобождены четыре дома и 10 участков. Затопленными остаются 15 земельных участков. Без электричества остаются 143 дома.

– Активными темпами ведется уборка завалов. Только за прошедшие сутки с улиц и дворов вывезено 3960 кубических метров строительного мусора и поваленных деревьев. Общий объем вывезенных отходов с начала работ превысил 9 тысяч кубометров, – сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Кроме того, в Кушве работает оценочная комиссия, которая фиксирует ущерб. Всего повреждено более 180 домов, разрушено – 18. Жители могут обратиться к комиссии за оформлением материальной помощи.