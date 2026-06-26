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НовостиОбщество26 июня 2026 6:23

Гендиректор «Уралвагонзавода» стал почетным гражданином Нижнего Тагила

Главу УВЗ Александра Потапова признали почетным гражданином Нижнего Тагила
Никита ПРИХОДЬКО
Александр Потапов стал почетным гражданином Нижнего Тагила. Фото: пресс-служба «Уралвагонзавода»

Александр Потапов стал почетным гражданином Нижнего Тагила. Фото: пресс-служба «Уралвагонзавода»

Генерального директора «Уралвагонзавода» Александра Потапова признали почетным гражданином Нижнего Тагила. Соответствующее решение приняли депутаты Гордумы на заседании, которое прошло 25 июня 2026 года.

- Депутаты поддержали кандидатуру нового почетного гражданина города единогласно, - рассказали в Нижнетагильской городской Думе.

Александр Потапов возглавляет завод с 2017 года. Отмечается, что под его руководством предприятие успешно и в срок выполняет различные госзаказы на поставку гражданской продукции и бронетанковой техники.

- Я благодарен всем тагильчанам, которые высоко оценили мою работу. Быть почетным гражданином города – это высокая честь и ответственность, которые буду оправдывать всегда, - сказал глава «Уралвагонзавода».

Напомним, что звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил» присваивается ежегодно в преддверии Дня города.