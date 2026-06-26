В Екатеринбурге в красивую дату отношения зарегистрируют 113 пар

Больше сотни пар в Екатеринбурге выбрали красивую дату для создания семьи Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге 26.06.2026 года отношения в районных ЗАГСах, торговых центрах и на нескольких необычных площадках зарегистрируют 113 пар. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Среди пар, которые решили создать семьи, не только молодежь, но и жители Екатеринбурга старше 50 лет. Первые церемонии начались в 00:01 в пятницу. На первую церемонию бракосочетания молодоженов приехала поздравить заместитель губернатора - министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Отметим, что в Екатеринбурге пары часто выбирают красивые даты для создания семьи. В такие дни в ЗАГСах всегда наблюдается повышенный ажиотаж.