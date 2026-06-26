Ипотека не обязательна: как приобрести жилье, используя альтернативные инструменты

Фото: Александр Гревцов

Приобрести жилье без стандартной ипотеки вполне реально. Даже если у вас нет больших накоплений и богатых родственников. Можно обменять свою старую квартиру на новую — но, если планируете расширяться, доплата будет ощутимая. Есть государственные программы — но порой ожидание затягивается на годы. Можно использовать материнский капитал — при условии, что вам не хватает относительно небольшой суммы. А можно купить квартиру в рассрочку без переплат. Как это работает — подробнее в материале.

Рассрочка от федерального застройщика «Страна Девелопмент» — отличное решение для тех, кто хочет избежать крупных единовременных затрат. Разделите оплату на удобные платежи и переезжайте сразу.

Оформить рассрочку на готовое жилье проще, чем кажется. Она предоставляется на срок до 12 месяцев. Платежи от 40 000 руб/мес — зависит от планировки и срока. Первоначальный взнос от 30%. Приятный бонус — дополнительная скидка на квартиру.

Фото: Александр Гревцов

Такой вариант покупки отлично подходит тем, кто уже продал или сейчас продает свои активы — недвижимость, автомобиль, бизнес. Рассрочка позволит зафиксировать цену на новые жилые квадратные метры и сразу получить ключи без одобрения кредита в банке и без переплат процентов.

Еще одна категория клиентов, у кого рассрочка пользуется спросом, инвесторы. Беспроцентная рассрочка позволяет зайти в объект с минимальными затратами, чтобы перепродать квартиру дороже до того, как истечет срок выплаты.

В Екатеринбурге рассрочку можно взять на уже готовые квартиры от «Страны». Такая рассрочка распространяется ЖК «Сибирский сад» на Сибирском тракте и «Страна.Энтузиастов» на Эльмаше.

Недавно застройщик запустил выгодную программу в доме «Горный квартал» в ЖК «Сибирский сад‎» — рассрочка 0% с фиксированными платежами до 3,5 лет (до 25.09.2029 года). Платежи зависят от планировки — студии, 1-комнатные, евро-2 от 40 000 руб/мес; евро-3 и евро-4 от 60 000 руб/мес. Первый взнос от 30%. Выбрать подходящую квартиру можно прямо на сайте.

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