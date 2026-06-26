Денис Паслер провел встречу по строительству ЖК «Авангард»

Денис Паслер и Рустам Галямов встретились с представителем дома на улице Раевского, 4. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер провел встречу с Ольгой Акиловой – представителем дома на улице Раевского, 4, в котором треснул фундамент из-за стройки ЖК «Авангард». На встрече также присутствовал замглавы Екатеринбурге Рустам Галямов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, что жильцы дома в Пионерском районе забили тревогу в июле 2025 года. Стройка развернулась в 10 метрах от их многоэтажки – при рытье котлована по асфальту и фундаменту пошли трещины, а грунт просел. Жильцы боятся, что их дом рухнет. В октябре 2025 года из-за действий застройщика возбудили два уголовных дела.

Ольга Акилова обратилась к Денису Паслеру с просьбой проконтролировать соблюдение сроков и объемов работ, предусмотренных договоренностью, а именно – уплотнение грунта и благоустройство двора.

– На данный момент жители удовлетворены работой застройщика. Задачи выполняются в соответствии с договоренностями и в установленные сроки. По плану завершить застройщик должен к ноябрю, – отметила Ольга Акилова.

Контроль за исполнением поручен администрации Екатеринбурга.