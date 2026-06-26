В Алапаевске наказали юриста, обманувшую больше 20 человек

Суд назначил юристу 4 года принудительных работ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Алапаевске вынесли приговор юристу Ирине Останиной, которая обманом похитила у клиентов в общей сложности свыше 1,35 миллиона рублей. Жертвами мошенницы стали больше 20 жителей города.

В период с 2019 по 2023 годы осужденная заключала с гражданами договора на оказание правовой помощи, получая от них предоплату.

- При этом исполнять взятые на себя обязательства женщина не намеревалась. Для создания видимости работы она выполняла минимальный объем действий, после чего переставала выходить на связь, а полученные денежные средства тратила по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ирину Останину признали виновной в 18-ти эпизодах по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и одном – по части 3 той же статьи. Свою вину юрист признавать не стала.

Юрист обманула больше 20 жителей Алапаевска. Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

Суд назначил женщине 4 года принудительных работ с отбыванием в исправцентре с удержанием 10% заработка. Также ее лишили права заниматься деятельностью по оказанию юруслуг на 2 года 10 месяцев.

- Судом в доход государства конфискованы системные блоки, ноутбук, жесткие диски, смартфон, которые Останина использовала для совершения преступлений, - отметили в облсуде.

Кроме того, судом были удовлетворены иски обманутых горожан.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.