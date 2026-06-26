В Екатеринбурге следователи раскрыли убийство женщины 10-летней давности

Раскрыть убийство удалось в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге завершилось расследование убийства женщины 10-летней давности. Подозреваемым оказался 32-летний мужчина.

Как сообщает следствие, трагедия произошла в ночь на 20 марта 2016 года в квартире на улице Калинина. Екатеринбуржец выпивал с малознакомой ему женщиной. Вскоре между ними возник конфликт.

- На почве конфликта фигурант нанес потерпевшей множественные удары, а затем причинил ей травму шеи, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Обвиняемый пытался скрыть содеянное: он сбросил тело убитой в окно, а позже перетащил его к балкону соседнего подъезда. Вещи погибшей он выкинул на площадке для сбора мусора.

Найти предполагаемого виновника убийства удалось в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет. Свою вину в содеянном мужчина признал.

- Полиграф подтвердил осведомленность задержанного об обстоятельствах получения женщиной смертельных повреждений, - отметил руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД России Валерий Горелых.

Теперь екатеринбуржца обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении мужчины направили в суд на рассмотрение. Пока обвиняемый находится под стражей.