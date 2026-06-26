В Карпинске осудили водителя, из-за которого мотоциклист получил перелом ребер

Суд назначил мужчине 2 года ограничения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Карпинске суд вынес приговор 23-летнему автомобилисту Даниилу Кузаеву. Мужчина стал виновником ДТП, в котором пострадал мотоциклист.

Инцидент произошел 24 июня 2025 года в период с 17 до 18 часов. Осужденный ехал на ВАЗ-21102 по улице Мира со стороны улицы Колхозная. На перекрестке мужчина хотел повернуть налево на улицу Пролетарская.

- Совершая маневр, осужденный выехал на регулируемый светофорами перекресток на зеленый сигнал. Он выехал на полосу встречного движения, где при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении мотоциклу Suzuki, допустив с ним столкновение, - пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В результате аварии мотоциклист получил перелом 2-9 ребер слева, а также ушиб легкого.

Даниила Кузаева признали виновным по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Свою вину он признал в полном объеме.

Суд назначил автомобилисту 2 года ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 2,5 года.