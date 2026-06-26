В Екатеринбурге авария парализовала движение на ЖБИ

На трамвайных путях столкнулись две легковушки. Фото: telegram-канал «Екатеринбург. Главное»

В Екатеринбурге утром 26 июня 2026 года произошла авария на улице Высоцкого перед Малышевским мостом. На трамвайных путях столкнулись две легковушки. Авария парализовала движение транспорта. Об этом сообщили в telegram-канале «Екатеринбург. Главное», близком к мэрии.

- ДТП в 8:37. Задержано движение всех и вся, - передают в telegram-канале.

Редакция «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. В ведомстве информацию об аварии подтвердили. В результате происшествия никто не пострадал.

- ДТП без пострадавших. Призываем водителей к предельной бдительности и осторожности при управлении транспортом, - пояснили в Госавтоинспекции.

Отмечается, что сейчас сотрудники ведомства помогают водителям составить все необходимые процессуальные документы.