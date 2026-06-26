В Екатеринбурге авария парализовала движение на ЖБИ

В Екатеринбурге утром 26 июня 2026 года произошла авария на улице Высоцкого перед Малышевским мостом. На трамвайных путях столкнулись две легковушки. Авария парализовала движение транспорта. Об этом сообщили в telegram-канале «Екатеринбург. Главное», близком к мэрии.
- ДТП в 8:37. Задержано движение всех и вся, - передают в telegram-канале.
Редакция «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. В ведомстве информацию об аварии подтвердили. В результате происшествия никто не пострадал.
- ДТП без пострадавших. Призываем водителей к предельной бдительности и осторожности при управлении транспортом, - пояснили в Госавтоинспекции.
Отмечается, что сейчас сотрудники ведомства помогают водителям составить все необходимые процессуальные документы.