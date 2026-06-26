В Железнодорожном районе Екатеринбурга обновят ливневую канализацию

Всего специалисты обновят более 300 метров сети ливневой канализации Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Железнодорожном районе Екатеринбурга специалисты отремонтируют больше 300 метров сети ливневой канализации по улице Минометчиков. Постановление об утверждении проекта планировки и межевания территории, на которой пройдут работы, подписал мэр Алексей Орлов.

- Мероприятия по реконструкции запланированы для исключения подтопления территории в квартале улиц Техническая – Дружининская – Строителей – Минометчиков – Ватутина в Железнодорожном районе города Екатеринбурга, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что на участке также построят насосную станцию для перекачки дождевых стоков. Все работы пройдут в рамках муниципальной программы «Улучшение благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2026-2030 годы.