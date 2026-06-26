Свердловское Министерство международных связей отметило 35-летие

Торжественное мероприятие в честь юбилея собрало представителей власти и дипломатов. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области отметило 35-летие. В честь юбилея в Екатеринбурге прошло торжественное мероприятие, на котором собрались дипломаты, а также представители региональных и федеральных властей.

- Свердловская область стабильно занимает второе место в рейтинге событийного потенциала регионов России. Регион входит в пятерку субъектов РФ по эффективности и степени развития международного гуманитарного сотрудничества, - рассказала заместитель губернатора – министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

На сегодняшний день между Средним Уралом и иностранными партнерами из 24 государств действуют порядка 39 соглашений. Как отметил глава Министерства Вячеслав Ярин, до конца 2026 года планируется подписать еще несколько документов с представителями Казахстана, Беларуси, Мьянмы и Индонезии.