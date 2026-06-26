Из Свердловской области в Афганистан отправили больше тысячи кубометров леса

Всего в Афганистан отправили 1 172 кубометров леса Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области с 1 по 24 июня 2026 года сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали экспорт партии древесины в Афганистан. Продукция была отправлена несколькими организациями, расположенными на территории Алапаевского МО.

- Экспортировано в Афганистан 1 172 кубометров пиломатериала хвойных пород, доски половой и профилированного пиломатериала. Совестно с сотрудниками Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» проведены досмотр, отбор образцов и лабораторная экспертиза, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По итогам экспертизы карантинных объектов в древесине выявлено не было. Доставляли продукцию при помощи 30 грузовых автомобилей. Каждый транспорт сопровождался фитосанитарными сертификатами, подтверждающими соответствие пиломатериалов с требованиями Афганистана.