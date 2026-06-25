В полицию обратились пожарные, которые рассказали о дебошире Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге 25 июня вечером в Академическом районе вспыхнул пожар. Пламя охватило одну из квартир в доме на Краснолесья, 14/3. Жилец выбежал на улицу в одних трусах. После чего стал дебоширить. Мужчину пытались усмирить перцовым баллончиком. Об этом сообщает «Четвертый канал».

Сотрудники МЧС обратились в отдел полиции № 4.

В Екатеринбурге силовики усмиряли полуобнаженного дебошира Видео: Четвертый канал

- Пожарные сообщили, что по указанному адресу неадекватный мужчина мешает тушению пожара, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городской полиции. - Прибывший на место наряд ППСП задержал гражданина, имевшего признаки опьянения. Его передали бригаде скорой медицинской помощи.

В ведомстве также добавили, что предварительно мужчина мог поджечь свою же квартиру.