Лжеинвестор вытянул более миллиона рублей из жителя Первоуральска

Уралец познакомился с инвестором в Сети и потерял больше миллиона рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В полицию Первоуральска обратился 43-летний мужчина. Он рассказал, что в начале мая сидел на сайте знакомств и стал общаться с Анастасией Волковой. Она предложила ему погрузиться в тему инвестиций. Затем знакомая перенаправила уральца к финансовому аналитику, представившемуся Романом. Об этом сообщает пресс-группа полиции Первоуральска.

- По инструкции аферистов первоуралец скачал мобильное приложение. И с 17 мая по 4 июня перевел на указанные счета 1 057 000 рублей. Уже 10 июня свердловчанин попытался вывести часть «прибыли». Но сделать этого мужчина так и не смог. Так он понял, что попал в ловушку мошенников, - сказано в сообщении.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Полиция Первоуральска напоминает, что «легкий заработок» в Сети может обернуться потерями. Не доверяйте приложениям с «гарантированной прибылью» при якобы минимальных рисках. Проверяйте лицензию и статус финансовой организации. Не переходите по ссылкам из непроверенных источников.