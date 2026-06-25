Свердловские эксперты обсудили социальное сиротство на международном форуме

В Свердловской области работают 59 межведомственных консилиумов. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Свой опыт в вопросах профилактики социального сиротства представила Свердловская область на сессии XIV Петербургского международного юридического форума. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

В дискуссии участвовали представители власти, адвокаты, некоммерческих объединений России. Свердловские эксперты рассказали, как меняли подход к работе с семьями.

- У каждого родителя должен быть шанс исправить ошибки. Уникальным опытом Свердловской области с 2019 года была работа профильной секции дружественного к ребенку правосудия при областном суде по рассмотрению споров, связанных с воспитанием. Таким образом, поменялся подход к рассмотрению исков об ограничении и лишении родительских прав, - говорит замминистра социальной политики Свердловской области Ольга Ударцева.

В регионе работают 59 межведомственных консилиумов. Специалисты уберегли более пяти тысяч детей от помещения в учреждения. Более 2,6 тысяч юных уральцев вернулись к родителям. В 2025 году коэффициент восстановления в родительских правах увеличился в полтора раза. Почти в пять раз чаще стали снимать ограничения.