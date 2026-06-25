Привычка сидеть нога на ногу может привести к смерти на рабочем месте

Специалист пояснил, что регулярное сидение в такой позе нарушает кровоток и деформирует сосуды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Привычка закидывать ногу на ногу во время работы за компьютером может обернуться инвалидностью, гангреной с ампутацией и даже мгновенной смертью от оторвавшегося тромба. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредил врач общей практики Андрей Кондрахин.

Специалист пояснил, что регулярное сидение в такой позе нарушает кровоток и деформирует сосуды. Со временем это неизбежно ведет к тяжелым патологиям, самая опасная из которых — тромбоэмболия легочной артерии.

Вот как врач описал механизм:

- Когда нога согнута, изменяется угол наклона сосуда, в нем кровь протекает медленнее, нарушается кровоснабжение и состояние самой сосудистой стенки. Это как палочку сгибать: в какой-то момент ты сгибаешь ее, а потом она подсыхает и ломается.

Со временем формируются тромбы, которые могут оторваться и привести к смерти прямо на рабочем месте.

Даже если летального исхода удастся избежать, годами закрепленная привычка грозит инвалидностью. Дефицит кислорода запускает отмирание тканей, а застой лимфы раздувает конечности до неузнаваемости.

По словам врача, осложнением варикоза может стать лимфостаз — так называемая слоновая болезнь, когда ноги распухают до огромных размеров. Пережатые артерии вызывают ишемию, мышцы перестают получать кислород, и в итоге может потребоваться ампутация. Чтобы этого избежать, Кондрахин советует сидеть ровно: спина прижата к спинке стула, ноги согнуты под прямым углом, а монитор расположен на расстоянии вытянутой руки, чтобы не наклонять голову.