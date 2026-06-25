Бастрыкину доложат об аварийном доме в Нижнем Тагиле

В видеообращении жильцы пожаловались, что у них постоянно течет крыша Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о многоквартирном доме 1954 года постройки в Нижнем Тагиле, где уже несколько лет течет крыша. Видеообращение к председателю СКР опубликовали жильцы.

– Они жалуются на постоянные протечки крыши, что приводит к затоплению имущества жильцов. Сообщается о бездействии управляющей компании и отсутствии результатов на обращения в компетентные органы, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По данному факту следственные органы СКР по региону возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко предоставить доклад о ходе расследования дела и принятых мерах по восстановлению прав граждан.