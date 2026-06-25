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НовостиОбщество25 июня 2026 13:33

На Урале общественники просят губернатора ввести мораторий на снос памятников

Уральские общественники просят утвердить регламент для выявления памятников
Маргарита РАЗУМОВА
Общественники обратились к главе Свердловской области Денису Паслеру

Общественники обратились к главе Свердловской области Денису Паслеру

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловские общественники просят утвердить правила по выявлению памятников обратились к главе региона Денису Паслеру. Активисты настаивают на утверждении регламента, который позволит выявлять объекты культурного наследия.

Кроме того, они попросили отменить отказы в постановке на охрану в 2026 году. Общественники считают, что в регионе следует вводить мораторий на снос зданий – памятников до принятия регламента.

Ранее они получили отказ на то, чтобы исторический центр Уралмашзавода стал достопримечательностью. Общественники заявляли, что были получены положительные заключения по заявлению члена президиума Совета свердловского отделения Ольги Беляевой.