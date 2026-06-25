Работы на участке трассы Серов – Североуральск – Ивдель уже ведутся. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области отремонтируют десятки километров дорог к заповедникам. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. В том числе ремонту подвергнут и достаточно большие участки – например, на трассе Серов – Североуральск – Ивдель отремонтируют участки с 88-го по 109-й километр, а также с 127-го по 136-й километр.

В близи этого участка находится заповедник «Денежкин Камень», который отметит в этом году свое 80-летие.

Также в этом году отремонтируют мост через реку Сысерть на 8-м километре дороги Сысерть – Верхняя Сысерть. Здесь располагается парк «Бажовские места» и Сысертское охотничье хозяйство.

– Природные парки, заповедники и заказники – особо охраняемые и вместе с тем притягательные территории для туристов, охотников и рыболовов. Между этими двумя задачами важно сохранять баланс, поддерживать культуру отдыха на природе, – отметил и .о. начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области Владимир Оглоблин

Также специалисты отремонтируют две дороги, ведущие к «Кедровой роще» в Нижней Салде. Капремонт проводится на участке с нулевого по 14-й километр автодороги Нижняя Салда – Алапаевск и на участке с нулевого по третий километр автодороги Нижняя Салда – Басьяновский – Медведево.

Трассу, которая ведет к «Оленьим ручьям», тоже отремонтируют. Работы проведут на участке дороги Нижние Серги – Михайловск – Арти с 46-го по 56-й километр.