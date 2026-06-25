Екатеринбурженку посадили на восемь с половиной лет за убийство сожителя

Женщина нанесла 5 ударов ножом в разные части тела. Фото: прокуратура Свердловской области

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 58-летней Елене Лавровой, убившей своего сожителя. Инцидент произошел в декабре 2025 года. Лаврова, будучи пьяной, долго ссорилась с сожителем.

– Находясь в квартире, она ножом нанесла 5 колото-резанных ранений в различные части тела сожителя. Данные повреждения привели к развитию массивной кровопотери, повлекшей смерть мужчины, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Только на следующий день Лаврова попросила соседей вызвать скорую.

Свою вину она признала частично, заявив, что мужчина вел себя агрессивно, и она пыталась защитить себя. Однако гособвинитель представил все доказательства ее вины.

Суд признал ее виновной в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Ее приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима.