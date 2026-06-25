Карпинскому чиновнику придется платить штраф за нечищеные дороги

Суд оштрафовал чиновника, который настаивал на невиновности Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Карпинске горсуд отклонил апелляцию замглавы муниципального округа Карпинска Сергея Скибы. Инстанция подтвердила законность штрафа в 20 тысяч рублей за ненадлежащее содержание дорог в зимний период. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Суд установил, что 18 февраля на улицах проводили проверку прокуратура и сотрудниками Госавтоинспекции. Однако на улицах Свердлова и Суворова были снежные накаты, валы. Неубранные пешеходные переходы и перекрестки. На тротуарах был рыхлый снег.

Мировой судья судебного участка №1 Карпинского судебного района привлек Сергея Скибу к ответственности по 1 статьи 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог».

- В своей апелляции Сергей Скиба настаивал на том, что должностные обязанности исполнял. Также указывал на отсутствие состава правонарушения. Но суд апелляционной инстанции признал выводы мирового судьи обоснованными, - сказано в сообщении.

В решении указано на то, что именно на замглавы администрации по вопросам ЖКХ, транспорта и энергетики лежит прямая ответственность за содержание дорог и тротуаров.

Инстанция не усмотрела оснований для вмешательства в судебный акт и оставила постановление мирового судьбе неизменным. Оно уже вступило в законную силу.