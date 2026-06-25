В Екатеринбург приедет Сергей Миронов

Во время рабочего визита Сергей Миронов проведет лекцию студентам вузов в Екатеринбурге Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов 26 июня приедет в Екатеринбург. Во время рабочей поездки руководитель партийной фракции встретится с полпредом в УрФО Артемом Жогой и губернатором Свердловской области Денисом Паслером.

Кроме того, Сергей Миронов планирует посетить производственное предприятие и культурные учреждения, а также возложить цветы к местам воинской славы.

– Также Сергей Миронов прочитает лекцию и ответит на вопросы студентов и преподавательского состава вузов Екатеринбурга, – сообщает пресс-служба партии.

Центральным в визите Сергея Миронова станет совещание с представителями жилищного актива Свердловской области. На встрече обсудят новые законодательные инициативы в сфере ЖКХ.