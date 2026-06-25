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НовостиПолитика25 июня 2026 12:34

В Екатеринбург приедет Сергей Миронов

Глава «Справедливой России» приедет в Екатеринбург
Екатерина ГАПОН
Во время рабочего визита Сергей Миронов проведет лекцию студентам вузов в Екатеринбурге

Во время рабочего визита Сергей Миронов проведет лекцию студентам вузов в Екатеринбурге

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов 26 июня приедет в Екатеринбург. Во время рабочей поездки руководитель партийной фракции встретится с полпредом в УрФО Артемом Жогой и губернатором Свердловской области Денисом Паслером.

Кроме того, Сергей Миронов планирует посетить производственное предприятие и культурные учреждения, а также возложить цветы к местам воинской славы.

– Также Сергей Миронов прочитает лекцию и ответит на вопросы студентов и преподавательского состава вузов Екатеринбурга, – сообщает пресс-служба партии.

Центральным в визите Сергея Миронова станет совещание с представителями жилищного актива Свердловской области. На встрече обсудят новые законодательные инициативы в сфере ЖКХ.