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НовостиАвто25 июня 2026 12:23

В Екатеринбурге любитель тонировки на BMW был арестован на 10 суток

Уралец отправился под арест за отказ снимать тонировку
Маргарита РАЗУМОВА
Водитель отказался снимать тонировку и был арестован. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

Водитель отказался снимать тонировку и был арестован. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

В Екатеринбурге водитель кроссовера BMW X5 был неоднократно оштрафован за тонировку. Однако он игнорировал законные требования полицейских и не снимал темную пленку.

- Октябрьский райсуд признал 37-летнего местного жителя виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Так мужчине назначен административный арест на 10 суток, - пояснили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

В ведомстве напоминают уральцам, согласно нормам тонировка на переднем и передних боковых стеклах должна пропускать не менее 70% света. Она также увеличивает риск аварии. В том числе в непогоду, а также ночью.