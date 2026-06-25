Сотрудники СвЖД, работающие с пассажирами, прошли дополнительное обучение инклюзивным коммуникациям

Фото: пресс-служба СвЖД

Сотрудники, отвечающие на СвЖД за обслуживание пассажиров и организацию перевозок в дальнем и пригородном сообщении, прошли дополнительное обучение взаимодействию с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Образовательная конференция, организованная Свердловской железной дорогой и АНО «Белая трость», состоялась сегодня в ДК Железнодорожников в Екатеринбурге. Участие в ней приняли работники вокзалов, билетные кассиры и проводники из Екатеринбурга, Перми, Тюмени и других городов, а также представители общественных организаций инвалидов.

Программа объединила теорию и практику в формате отдельных модулей. Железнодорожники не только получили информацию о психологических особенностях людей с ограниченными возможностями здоровья и коммуникативных стратегиях инклюзивного взаимодействия, но и смогли почувствовать себя на их месте (пробовали ходить с завязанными глазами, передвигаться в инвалидном кресле). В качестве тренеров выступили в том числе люди с инвалидностью. Обучение поможет сотрудникам СвЖД более чутко относиться к потребностям «особых» пассажиров, оказывать необходимое содействие, правильно информировать об услугах и сервисах.

Холдинг «РЖД» создает доступную среду и развивает специализированные услуги для маломобильных пассажиров на своих объектах. Вокзалы оборудуют подъемными платформами, лифтами и пандусами, пониженными кассовыми окнами; наносят тактильные средства навигации и информирования.

Фото: пресс-служба СвЖД

Повышению доступности вокзалов способствует появление специализированных залов ожидания. Их оснащение продумано до мелочей: есть удобные места для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся в кресле-коляске, индукционное оборудование, кнопка вызова персонала. А также справочные терминалы, которые позволяют получить видеоконсультацию специалиста, в том числе на русском жестовом языке. На СвЖД специализированные залы ожидания действуют на вокзалах Екатеринбург и Ишим. В 2026 году такой зал планируется открыть на вокзале Тюмень.

При планировании поездки пассажир с инвалидностью может обратиться в Центр содействия мобильности. Ему на безвозмездной основе окажут помощь в сопровождении по вокзальным комплексам, помогут с багажом, посадкой и высадкой из вагона. Заявку можно оставить по телефону 8(800)775-00-00 и на сайте РЖД в разделе «Маломобильные пассажиры». На вокзалах Свердловской магистрали с начала 2026 года специализированную помощь получили более 10 тыс. человек.

В поездах дальнего следования ежегодно увеличивается количество вагонов со специализированным купе для пассажиров с инвалидностью (за счет приобретения новых и модернизации существующих). В таких вагонах есть подъемник для инвалидных колясок, расширенные коридоры и дверные проемы, увеличенный санузел и пр. Полностью адаптированы под потребности пассажиров с ограниченными возможностями здоровья и все современные пригородные поезда, включая «Финисты» и электрички ЭП2ДМ, курсирующие на СвЖД.