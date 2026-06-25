Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Екатеринбурге прошла регата на байдарках под выступление струнного квартета. Спортсмены Уральского государственного университета проплыли под Макаровским мостом – после удара в гонг байдарки поплыли в сторону университета под музыкальное сопровождение Мясковский-квартета.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Мероприятие стало символическим началом фестиваля классической музыки «Безумные дни». В нем также приняли участие директор Свердловской филармонии Рустем Хасанов и проректор по молодежной политике УрГУПС Елена Романова.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
– С 25 по 28 июня Екатеринбург станет музыкальной столицей мира: здесь пройдет XI Международный музыкальный фестиваль «Безумные дни» – масштабный марафон классической музыки, который объединяет такие культурные центры мира, как Нант, Токио и Варшава, – сообщили в пресс-службе фестиваля.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Тема фестиваля в этом году – «На прекрасных берегах». «Безумные дни» развернутся на девяти площадках города. В течение четырех дней в Екатеринбурге состоятся 114 концертов, в которых примут участие более 500 музыкантов.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП