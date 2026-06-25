Спортсмены на байдарках проплыли под Макаровским мостом Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге прошла регата на байдарках под выступление струнного квартета. Спортсмены Уральского государственного университета проплыли под Макаровским мостом – после удара в гонг байдарки поплыли в сторону университета под музыкальное сопровождение Мясковский-квартета.

Регата на байдарках прошла под выступление квартета Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Музыкальное сопровождение исполнил Мясковский-квартет Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мероприятие стало символическим началом фестиваля классической музыки «Безумные дни». В нем также приняли участие директор Свердловской филармонии Рустем Хасанов и проректор по молодежной политике УрГУПС Елена Романова.

Мероприятие стало началом фестиваля «Безумные дни» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В открытии фестиваля принял участие директор Свердловской филармонии Рустем Хасанов

– С 25 по 28 июня Екатеринбург станет музыкальной столицей мира: здесь пройдет XI Международный музыкальный фестиваль «Безумные дни» – масштабный марафон классической музыки, который объединяет такие культурные центры мира, как Нант, Токио и Варшава, – сообщили в пресс-службе фестиваля.

Байдарки поплыли после удара в гонг Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В гонг ударил директор Свердловской филармонии Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Тема фестиваля в этом году – «На прекрасных берегах». «Безумные дни» развернутся на девяти площадках города. В течение четырех дней в Екатеринбурге состоятся 114 концертов, в которых примут участие более 500 музыкантов.

«Безумные дни» пройдут с 25 по 28 июня Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге состоятся 114 концертов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Тема фестиваля в этом году – «На прекрасных берегах» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП