В Екатеринбурге возле Оперного театра встали трамваи из-за ДТП с пешеходом

ДТП произошло на проспекте Ленина Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге в районе 16:40 25 июня на проспекте Ленина произошло массовое ДТП. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в городской ГАИ, произошел наезд на пешехода, 19-летнюю девушку. На данный момент неизвестно, насколько серьезно пострадала екатеринбурженка.

- На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства, - добавили в ГАИ.

Кроме того, авария повлияла на трамвайное движение. В центральном диспетчере ЕМУП «Гортранс», «КП-Екатеринбург» уточнили, что трамваи встали в сторону главного корпуса Уральского федерального университета. Также там уточнили, что авария произошла с участием трех автомобилей.

К сожалению, ДТП в Свердловской области в последнее время не редкость. Ранее в Госавтоинспекции сообщали, что за 24 июня было зарегистрировано 64 аварий в регионе. Из них - 53 без пострадавших. В результате 11 аварий пострадали 12 человек, двое из них дети. Один человек погиб.

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