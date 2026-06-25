Десятки семей из Кушвы получили помощь после смерча

Жителям Кушвы привозят продукты, медикаменты, стройматериалы и другие необходимые вещи. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Десятки семей в Кушве, пострадавших от смерча, уже получили помощь. Напомним, что 22 июня от стихии пострадал 21 человек, двух из них госпитализировали с переломами. Повреждено 25 машин и 124 дома, 32 из которых разрушены полностью.

Сейчас в Кушву для ликвидации последствий смерча прибывают строители крупных уральских компаний, а также в городе действует волонтерский штаб. За два дня волонтеры помогли расчистить территории и разобрать аварийные конструкции, а также переехать в безопасное жилье.

– Доставили более 11 тысяч литров питьевой воды, организовали выдачу горячего питания и работу пункта гуманитарной помощи. На данный момент помощь получили 20 семей, – сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Также для жителей Кушвы начали выдавать 320 продуктовых наборов, в которые входят крупы, консервы, масло, чай, сахар, мука, макароны и другие товары длительного хранения. Параллельно собираются наборы бытовой химии и средств личной гигиены. Для восстановительных работ в Кушву направлены стройматериалы, также для пострадавших поступают медикаменты.

Сбор гуманитарной помощи открыт в Екатеринбурге на улице Малышева, 31д.