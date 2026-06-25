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НовостиОбщество25 июня 2026 11:21

В Екатеринбург съедутся ювелиры и коллекционеры со всей России

Екатеринбург станет центром притяжения для мастеров ювелирного искусства
Маргарита РАЗУМОВА
В Екатеринбурге более 40 брендов представят ювелирные изделия. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбурге более 40 брендов представят ювелирные изделия. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

В уральскую столицу приедут российские ювелиры и коллекционеры. Так 15 и 16 июля в креативном кластере «Домна» пройдет ювелирная выставка-форум. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

Хэдлайнером события станет владелец бренда из Санкт – Петербурга Дмитрий Кузнецов. Он расскажет как создавать ювелирные изделия и выступит на секции «Креаторы и коллаборации». На выставке свои драгоценности представят 40 российских брендов. Это изделия от премиальных, независимых и авторских мастерских.

- Мы готовим совершенно разные мероприятия, которые будут интересны и широкой аудитории. Это редкая возможность прикоснуться к ювелирному миру, узнать тренды в ювелирной моде. Возможно, событие поможет найти свое изделие, - рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Участие в ключевых событиях бесплатное. Однако требуется предварительная регистрация.

На форуме также пройдет турнир стилистов. Планируются и экскурсии на предприятия региона.