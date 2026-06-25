Прокуратура через суд обязала МУГИСО ликвидировать свалку в Екатеринбурге

Прокуратура через суд обязала Министерство ликвидировать свалку на улице Подгорная Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге природоохранная прокуратура через суд обязала Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области ликвидировать свалку на улице Подгорная. Территория рядом с жилыми домами захламлена мусором, строительными и другими отходами. Нарушение выявили в ходе выездной проверки.

- Указанный земельный участок относится к участкам, собственность на которые не разграничена, расположен на территории Екатеринбурга, в связи с чем ответственность за его надлежащее содержание лежит на МУГИСО, - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокурор подал иск с требованием обязать Министерство очистить территорию от мусора и ликвидировать свалку. Кировский районный суд удовлетворил данный запрос в полном объеме.

Отмечается, что природоохранная прокуратура проследит за фактическим исполнением решения суда.