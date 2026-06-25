Суд взыскал 500 миллионов со свердловского экс-замминистра ЖКХ

Генпрокуратура требовала взыскать со свердловских чиновников полмиллиона рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании со свердловских чиновников 500 миллионов рублей. Это следует из картотеки суда. Ответчиками в том числе выступали бывший заместитель министра ЖКХ Свердловской области Сергей Гайда и бывший мэр Дягтярска Вадим Пильников.

– Иск об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» удовлетворен, – указано в картотеке суда.

Напомним, что Сергея Гайду, объявленного в федеральный розыск, заочно арестовали в феврале 2026 года. Его обвиняют в совершении преступления по части 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере».

Вадима Пильникова в июне 2025 года признали виновным в получении взяток на сумму более 5 миллионов рублей. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Позднее срок сократили до 8 лет.