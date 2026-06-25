Жителя Качканара обвиняют в принуждении знакомого к даче ложных показаний

Уголовное дело направили в Нижнетуринский городской суд Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Качканаре перед судом предстанет 65-летний мужчина, обвиняемый в принуждении знакомого к даче ложных показаний. Как сообщает следствие, все произошло 13 мая 2025 года в доме по улице Клубная в поселке Ис.

Дело в том, что сыновей обвиняемого могли привлечь к уголовной ответственности за незаконное хранение немаркированных табачных изделий (пункт «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ). В связи с этим, он решил убедить знакомого дать следователю ложные показания, в том числе угрожая ему насилием.

- В частности, он принудил знакомого дать показания о непричастности его сыновей к совершению указанного преступления и о совершении самим мужчиной указанных действий. Обвиняемый убедил знакомого написать явку с повинной, - пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Теперь мужчину обвиняют по части 2 статьи 309 УК РФ «Принуждение свидетеля к даче ложных показаний, соединенное с угрозой причинения вреда здоровью». Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Свою вину обвиняемый полностью признал. Уголовное дело будут рассматривать в Нижнетуринском городском суде.