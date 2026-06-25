Алексей Орлов рассказал о благоустройстве территорий в Екатеринбурге. Фото: Алина Шешеня

На днях Кировскому району Екатеринбурга исполнилось 83 года. С праздником уральцев поздравил Глава города Алексей Орлов, отметив, что здесь обновят одно из главных мест отдыха.

- Настоящей жемчужиной района является Основинский парк – одно из старейших мест отдыха в городе. Более 44 тысяч горожан поддержали его развитие, отдав свой голос в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Парк стал вторым и, по условиям программы, не может претендовать на федеральное финансирование, однако, зеленая зона будет обновлена за счет муниципального бюджета уже в 2027 году, - заявил Алексей Орлов.

Градоначальник напомнил, что Екатеринбург занял первое место среди городов-миллионников по количеству голосов за объекты благоустройства, поэтому претендует на финансирование из федеральной казны.

Первое место в голосовании в этом году занял участок набережной реки Исеть от улицы Декабристов до улицы Белинского. Администрация Екатеринбурга учтет мнение горожан при создании концепции комплексного благоустройства этой территории.

В связи с этим руководство столицы Среднего Урала предлагает жителям города ответить на несколько вопросов:

– Требуется ли организация на территории набережной архитектурной подсветки, кроме стандартного уличного освещения?

– Какой стиль набережной вам нравится?

– Какой тип покрытий тротуаров для вас предпочтительнее?

– Нужна ли велодорожка на набережной?

– Как вы считаете, из какого материала должны быть выполнены скамьи?

– Как вы считаете, необходимо ли размещение на набережной комнаты матери и ребенка?

– Нужны ли работы по замене зеленых насаждений, произрастающих на данный момент на территории на крупномерные растения с улучшением породного состава?

Ответить на вопросы можно на платформе портала Госуслуг в разделе «Опросы» до 28 июня.