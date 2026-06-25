Три дороги построят для разгрузки ЕКАД Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском районе Екатеринбурга построят три новые дороги. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Объекты улично-дорожной сети позволят разгрузить ЕКАД.

Новые дороги построят от улицы Мурзинской до ЕКАД в направлении поселка Березит, от улицы Шефской до ЕКАД в направлении выезда на Режевской тракт и в планировочном районе Калиновском.

– Проектами предусмотрено строительство магистральных дорог от улицы Мурзинской до ЕКАД протяженностью 5,5 километра, от улицы Шефской до ЕКАД – около 8 километров, – сообщили в администрации Екатеринбурга.

Ширина дорог составит 15 метров по две полосы в каждом направлении, ширина центральной разделительной полосы – 4 метра. Также будут построены эксады через ЖД пути. Кроме того, планируется строительство магистральных улиц районного значения с шириной проезжей части 7,5 метра по одной полосе движения длиной 10,6 километров.