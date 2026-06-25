В Кузбассе мужчина заманил школьницу домой и пытался изнасиловать

Мужчину по решению суда оставили под стражей до 21 августа 2026 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемеровской области заключили под стражу 24-летнего мужчину. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, пишет Vse42.ru со ссылкой на Мариинский городской суд.

По версии следствия, извращенец под предлогом игры в компьютер пригласил к себе домой 11-летнюю девочку. Там он совершил в отношении ребенка насильственные действия и попытался изнасиловать ее.

Крики потерпевшей услышала ее мать. Женщина зашла в дом, пресекла действия преступника и сразу вызвала полицию.

Суд учел, что обвиняемый уже был судим за аналогичное преступление против несовершеннолетнего и находился под административным надзором. Теперь ему грозит от 15 до 20 лет колонии. Мужчину оставили под стражей до 21 августа 2026 года.