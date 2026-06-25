Волонтерский центр Алексея Вихарева помогает Кушве справиться с последствиями смерча

Фото: социальные сети Волонтерского центра Алексея Вихарева

После мощного урагана, который обрушился на Кушву и оставил после себя серьезные разрушения, на помощь городу приехали добровольцы со всей Свердловской области. Среди них — активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева, депутата Екатеринбургской городской думы.

С первых же часов после удара стихии волонтеры помогают устранять последствия непогоды. Они разбирают завалы на местах разрушенных домов, убирают с дорог поваленные деревья, доставляют питьевую воду и оказывают помощь пострадавшим.

Работа идет в тесном взаимодействии с сотрудниками МЧС и областными властями. К активистам Волонтерского центра Алексея Вихарева присоединились добровольцы «Молодой Гвардии» и Русской медной компании. Вместе они берутся за самые сложные участки и помогают быстрее приводить город в порядок.

Волонтеры размещены в пунктах временного размещения рядом с зоной ЧС. Это позволяет оперативно реагировать на новые задачи и быть рядом с людьми, которым сейчас особенно нужна поддержка.

— Страшная стихия обрушилась на свердловский город. Разрушений очень много, и для разбора завалов нужны сотни людей. Активисты Волонтерского центра сразу приехали в Кушву и включились в работу. Вместе с нами помогают добровольцы из разных городов области. Свердловчане не только работают на месте, но и собирают для пострадавших вещи и предметы первой необходимости. Уверен, вместе мы справимся, — отметил Алексей Вихарев.

Добровольцы планируют оставаться в Кушве столько, сколько потребуется. Совместными усилиями волонтеров, спасателей и городских служб жизнь в пострадавшем городе постепенно возвращается в привычное русло.