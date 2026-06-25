В Верхней Пышме врачи помогли маме с угрозой сердечной недостаточности после ДТП

Врачи провели свердловчанке операцию. Фото: Минздрав Свердловской области

В Верхней Пышме врачи местной ЦГКБ помогли 29-летней маме устранить угрозу сердечной недостаточности, которая возникла после ДТП. Инцидент со свердловчанкой произошел около восьми лет назад: она попала в аварию на мотоцикле и получила перелом таза.

- Прошлым летом свердловчанка стала мамой – в результате кесарева сечения на свет появился мальчик весом 3 820 граммов, но счастье материнства начали омрачать внезапно появившиеся расширенные вены и боли в бедре, - рассказали в пресс-службе свердловского Минздрава.

Тогда молодая мама решила обратиться в больницу. После компьютерной томографии врачи выявили патологическое сообщение между артерией и веной, сформировавшееся в результате аварии. При отсутствии лечения это могло привести к развитию сердечной недостаточности.

Рентгенохирурги решили провести операцию. При помощи специальных спиралей они заблокировали поврежденный участок артерии, из которого кровь шла в вену, что и было причиной возникновения болей в бедре. Вмешательство было выполнено без разрезов и шрамов.

После операции и лечения свердловчанка благополучно вернулась домой. Сейчас боли в бедре постепенно уходят, и женщина чувствует себя хорошо.