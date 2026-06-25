В Полевском сотрудница ПВЗ вместе с сообщницей похитили товаров на 1,2 млн

Девушек приговорили к условным срокам лишения свободы Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Полевском сотрудница ПВЗ Алена Брехунцова и ее сообщница Полина Волкова похитили у популярного маркетплейса товаров на 1,2 миллиона. У них была своя преступная схема: они оформляли заказы на ПВЗ, в котором работала Брехунцова. После они забирали приехавшие товары со склада, не оплачивая их.

– Кроме того, осужденные разработали схему обмана клиентов. Под предлогом предоставления скидки они убеждали покупателей перечислять деньги за приобретенные товары на личные банковские счета, а не в кассу организации. Полученными средствами женщины распорядились по своему усмотрению, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Общая сумма ущерба – более 1,2 миллиона рублей. Также Брехунцова похитила товары, возвращенные клиентами на сумму более 20 тысяч рублей.

Брехунцову признали виновной в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Ей назначили 4 года и 1 месяц условно с таким же испытательным сроком.

Волкову признали виновной в мошенничестве и приговорили к 4 годам условно с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, суд удовлетворил иск на 1,1 миллиона рублей. До полной выплаты долга на имущество Волоковой наложили арест.