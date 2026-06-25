С 25 июня сократится количество поездов «Таврия», курсирующих в Крым и обратно

Решение принял Оперативный штаб полуострова Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 25 июня в Крыму сокращается количество поездов «Таврия». Решение принял Оперативный штаб полуострова. Теперь в Крым ежедневно будут ходить только семь составов, пишет Мойка78.

Все поезда будут следовать только до станции Керчь-Южная. Оттуда пассажиров доставят автобусы по специальному расписанию. В компании «Гранд Сервис Экспресс» пояснили, что это сделано для того, чтобы пассажиры с билетами на ближайшие дни не меняли планы, а те, у кого билеты на более поздние даты, могли скорректировать маршруты.

Какие поезда останутся

С 25 июня на полуостров Крым и обратно будут отправляться:

- № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь;

- № 27/28 Москва — Симферополь;

- № 91/92 Москва — Севастополь;

- № 315/316 Адлер — Симферополь;

- № 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория;

- № 453/454 Москва — Симферополь;

- № 17/18 (одноэтажный, 3 раза в четыре дня) и № 167/168 (двухэтажный, 1 раз в четыре дня) Москва — Симферополь;

Для пассажиров отмененных поездов предлагают другие способы добраться до полуострова, включая автобусное сообщение с Керчью.

С начала июня поезда «Таврия» регулярно задерживались из-за перекрытий Крымского моста и участков железной дороги. 4 июня закрыли станцию Джанкой — составы больше не делали там остановку. А с 10 июня поезда перестали ходить на полуостров по ночам. Пассажиров двух составов из Петербурга высаживали в Керчи, дальше они добирались на автобусах.