Губернатор Денис Паслер поздравил Семена Спектора с получением высокой награды

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

25 июня 2026 года легендарного уральского врача Семена Исааковича Спектора удостоили высшей степени отличия на выдающиеся заслуги перед государством и народом - ему вручили медаль «Герой труда Российской Федерации». Об этом рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

- За этой наградой стоит не просто блестящая карьера хирурга. За ней - судьба невероятной силы. Для меня Семен Исаакович – пример высочайшего профессионализма и настоящей любви к своему делу. Поздравляю с высокой государственной наградой. Спасибо за ваш труд и каждую спасенную жизнь. Крепкого здоровья и всего самого доброго, - сказал глава региона в адрес легендарного хирурга.

Отметим, что Семен Спектор больше трех десятилетий возглавлял Свердловский госпиталь для ветеранов всех войн, лично провел тысячи сложнейших операций, а сейчас занимается общественной деятельностью.