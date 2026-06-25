Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июня 2026 8:24

В Нижней Туре оштрафовали УК, с дома которой на двух женщин упала глыба льда

Прокуратура добилась наказания для УК, которая не убирала снег с крыши дома в Нижней Туре
Никита ПРИХОДЬКО
УК оштрафовали за несвоевременную уборку снега с крыш

УК оштрафовали за несвоевременную уборку снега с крыш

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижней Туре ООО «УК Антуфьев» оштрафовали после инцидента, произошедшего 15 марта 2026 года. С крыши дома №1 по улице Машиностроителей глыба льда упала на двух женщин. Одна из пострадавших на тот момент была с ребенком.

- От падения с кровли многоквартирного дома снега и наледи были травмированы две женщины, одна из которых была госпитализирована с ушибленной раной головы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

После произошедшего ведомство организовало проверку работы управляющей компании. По ее итогам было выявлено несколько нарушений при обслуживании домов, в том числе несвоевременная очистка крыш от снега и наледи.

В связи с этим прокуратура возбудила административное дело по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований», после рассмотрения которого УК оштрафовали на 125 тысяч рублей.

Напомним, что по факту инцидента также было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас оно находится на контроле Председателя СКР Александра Бастрыкина.