В Нижнем Тагиле юного вандала заставили отмывать разрисованные им остановки

Парень собственноручно убрал свои художества. Фото: пресс-служба УМВД Нижнетагильское

В Нижнем Тагиле 20-летний вандал изрисовал граффити несколько остановочных комплексов на улице Фрунзе. Его оперативно задержали сотрудники полиции. Об этом сообщает Тагил.Лайф.

Парень полностью признал свою вину в порче городского имущества, извинился на камеру перед горожанами, после чего отмыл испорченные им остановки общественного транспорта. Несмотря на это вандалу грозит уголовное дело по статье «Вандализм». В этом случае придется заплатить до 40 тысяч рублей в качестве штрафа, либо обязательные работы до 360 часов.

Пока же с ним провели беседу об уважении к чужому труду и родному городу.