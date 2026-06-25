Интерес екатеринбуржцев к подработке вырос за год на 7%

Уральцы стали чаще искать подработку Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Большая часть жителей Екатеринбурга регулярно подрабатывает, некоторые делают это время от времени или планируют — общее количество составляет 83%. Относительно прошлого года интерес к подработке вырос на 7%. По данным исследования сервиса «Авито Подработка», главными мотивами временной занятости остаются увеличение совокупного дохода, получение нового опыта и навыков, а также желание сменить обстановку.

Заметно, что подработка из дополнительного источника заработка превращается в инструмент профессионального развития и управления карьерной траекторией.

- Гибкая занятость в Екатеринбурге становится привычным инструментом для управления доходами и построения карьеры, — отметил Алексей Панюков, директор по развитию бизнеса сервиса «Авито Подработка». — Помимо дохода, горожане отмечают и другие ценности подработки: новые знакомства и профессиональные контакты (34%), уверенность в себе и ощущение самореализации (33%), расширение кругозора (32%). 48% опрошенных считают, что подработка помогает найти своё призвание.

Всё более широкий круг социальных групп включается в гибкую занятость. За январь-апрель 2026 года активность женщин в декрете в качестве исполнителей выросла на 22% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Ровно настолько же увеличилась и активность исполнителей-пенсионеров.

Студенты ищут подработку в сфере продажи и обслуживания автомобилей, фитнес-клубах, спа- и салонах красоты, а также в организации мероприятий. Высокая динамика откликов в сфере доставки и логистики отражает устойчивый спрос соискателей на вакансии с быстрым выходом на смены и понятной системой заработка. Чтобы помогать исполнителям не теряться на пути от отклика до первой смены, платформа Авито подключила ИИ-помощников.

Со стороны бизнеса наиболее заметный рост числа предложений подработки зафиксирован в общественном питании, складах и хранилищах, причем самый высокий запрос — на грузчиков (+ 86%). В розничной и оптовой торговле фиксируется потребность в работниках торгового зала и комплектовщиках.