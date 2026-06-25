В Белоярском районе водитель легковушки выехал на тротуар и сбил подростка

Водителю стало плохо, и он не помнит, как съехал с дороги. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Белоярском районе водитель легкового автомобиля выехал на тротуар и сбил 16-летнего подростка. Авария произошла днем 24 июня в селе Косулино.

По предварительным данным, 34-летний водитель Ford Fiesta ехал из поселка Бобровский на станцию Глубокое. Не обеспечив контроль за дорогой, он выехал на тротуар, где сбил юношу, который шел в попутном направлении.

– В результате дорожной аварии подросток получил травму правой ноги, с места ДТП доставлен в детскую больницу №9 города Екатеринбурга для обследования и оказания медицинской помощи, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Автоинспекторы установили, что водитель – житель Верхней Пышмы, и в селе Косулино был по работе. Его стаж вождения – два года. Водитель пояснил инспекторам ДПС, что у него был обеденный перерыв, и он поехал в магазин. В моменте мужчине стало плохо, из-за чего он потерял контроль над управлением. Как съехал с дороги – не помнит.

На водителя завели административное дело по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего. По факту аварии назначено проведение проверки.