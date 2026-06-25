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НовостиПроисшествия25 июня 2026 7:41

В лесах Ямала ввели режим ЧС из-за пожаров

В ЯНАО бушуют лесные пожары
Лев ИСТОМИН
На Ямале полыхают леса

На Ямале полыхают леса

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала нынешнего пожароопасного сезона в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрирован 161 природный пожар. Огонь прошел территорию более 16 тысяч гектаров. Об этом сообщает «Ямал 1».

Из-за сложной ситуации на Ямале ввели режим ЧС регионального характера. Это связано со сложной обстановкой на нескольких территориях, включая Верхне-Тазовский заповедник.

Сейчас в округе действует 12 природных пожаров, огнем охвачена площадь больше трех гектаров. Пожары тушит 221 человек. До конца лета в ЯНАО действует особый противопожарный режим.