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НовостиПроисшествия25 июня 2026 7:32

В Екатеринбург доставили секретную партию контрабандных «Симпсонов»

Предпринимателю грозит серьезная ответственность
Лев ИСТОМИН
Партию задержали на таможне

Партию задержали на таможне

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уральский предприниматель доставил из Китая в Екатеринбург 17 500 мягких игрушек. При проверке на таможенном посту специалисты обнаружили 200 килограммов незадекларированного товара - больше четырех тысяч брелков с изображением персонажей популярного мультсериала «Симпсоны». Об этом сообщает «ФедералПресс».

Владелец партии товара рассказал, что секретная партия предполагалась в рамках других поставок, и он не знал, что партию брелков отправят сейчас.

За нарушение в отношении бизнесмена хотят завести административное производство. Теперь предприимчивому уральцу грозит штраф в размере двукратной стоимости товара, а также конфискация партии.