Свердловские проекты получили 115 миллионов рублей президентских грантов

Свердловская область вошла в топ-5 регионов по количеству проектов, получивших поддержку Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 43 проекта получили поддержку Фонда президентских грантов. Общая сумма финансирования составила 115 миллионов рублей. По итогам второго конкурса 2026 года регион вошел в топ-5 регионов-лидеров по количеству поддержанных проектов.

– Среди поддержанных инициатив – проект «Академия инклюзии», который помогает делать массовые культурные события доступными для людей с инвалидностью. Благодаря гранту команда займется комплексной адаптацией Музея истории Екатеринбурга и разработкой инклюзивных экскурсионных программ, – сообщили в департамент информационной политики Свердловской области.

Участники проекта «Кузня добрых блюд. Новые возможности», которые ежедневно готовят бесплатные обеды для нуждающихся, получили почти 15 миллионов рублей. Теперь они смогут стажировать людей с ментальной инвалидностью, обучающихся на поваров.

Всего на конкурс поступило более 10 тысяч заявок. Победителями стали 1426 некоммерческих организаций, которые получили более 4,2 миллиарда рублей.